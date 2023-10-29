لاعب صن داونز: تعليمات المدير الفني منحتنا مباراة رائعة أمام الأهلي

يرى ثابيلو ماسيكو، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه أدى مباراة رائعة أمام الأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري كرة القدم الإفريقي، مشددًا على أن تعليمات رولاني موكوينا، المدير الفني ساعدت على ذلك.

الأهلي خسر بهدف دون رد، سجله ماسيكو، أمام مستضيفه صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال ثابيلو ماسيكو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «عانينا من بعض المشكلات قبل اللقاء على مستوى الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين بعد تدريبات شاقة خضناها استعدادا للقاء».

وأضاف: «نجحنا في الظهور بشكل متناغم اليوم وقدمنا مباراة رائعة في مواجهة الأهلي بسبب تنفيذ تعليمات المدير الفني موكوينا وهو ما ساعدنا على تسجيل هدف اليوم والخروج بالانتصار».

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل تعويض الهزيمة والتأهل للمباراة النهائية.