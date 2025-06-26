 ميرسك العالمية تقطع التعامل مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميرسك العالمية تقطع التعامل مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
وكالات
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 9:30 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 9:30 ص

أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" قرارها مراجعة شراكاتها مع شركات لها صلة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مراجعة شاملة لشحنات مرتبطة بهذه المستوطنات.

وجاء هذا القرار بعد حملة طويلة أطلقتها مؤسسات حقوقية وقانونية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "Mask Off Maersk"، والتي سلطت الضوء على دور "ميرسك" في نقل معدات تُستخدم لدعم المستوطنات الإسرائيلية، حيث اعتبرها النشطاء خطوة أولى لإجبارها على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تنقل إليها الكثير من المعدات العسكرية التي تساعدها في الاستمرار بحربها الإجرامية على القطاع، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأعلنت شركة "ميرسك" عن تعليق الشحنات مع الشركات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المدرجة في قاعدة بيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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