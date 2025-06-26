نفت شركة النفط والغاز الأنجلو هولندية شل وجود أي محادثات بشأن اندماج محتمل مع منافستها بريتش بتروليوم (بي.بي)، وهي الصفقة، إذا ما تمت، يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من 80 مليار دولار وستكون أكبر صفقة اندماج في قطاع الطاقة منذ عقود بحسب تقارير إعلامية عديدة.

وقال متحدث باسم شل: "لا توجد محادثات. ولطالما قلنا في السابق، نحن نركز بشدة على تحقيق أقصى قيمة في شل من خلال استمرار التركيز على الأداء والانضباط وتبسيط العمليات".

وجاء نفي شل، بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي قالت إن شل تجري محادثات أولية لشراء بي.بي، وهي الشائعة التي انتشرت عدة مرات قبل ذلك.

يذكرت أن القيمة السوقية لشركة بي.بي بلغت في ختام تعاملات أمس حوالي 82 مليار دولار، في حين تزيد القيمة السوقية لشل عن 212 مليار دولار.