وزير الاتصالات الفلسطيني: إسرائيل رضخت وأعادت الاتصالات لغزة بعد تلويح مصر بدعم الشبكات

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إن خدمات الاتصالات في قطاع غزة عادت لما كانت عليه قبل قطعها.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن شبكة الاتصالات عادت بعد بعد إعادة الجانب الإسرائيلي التواصل مع المسارات الدولية، معقبا: «إسرائيل رضخت وأعادت الاتصالات لغزة بعد تلويح مصر بدعم الشبكات في القطاع».

ولفت إلى أن شبكة الاتصالات تضررت بنسبة 30% وجزء منها لا يعمل بأسلاك مختلفة في منها تدمر، والبعض الآخر توقف عن العمل بسبب عدم وجود تيار كهربائي أو وقود لتغذية المولدات، نتيجة قصف محطات الطاقة الشمسية التي كانت تزود هذه النقاط بالكهرباء.

وذكر أنه منذ الدقائق الأولى لقطع المسارات الدولية للاتصالات في قطاع غزة، كان هناك اتصالا مع نظيره المصري الدكتور عمرو طلعت، وطالبه بشكل رسمي تقوية بث شبكات الاتصالات، مثمنا الاستجابة السريعة التي تنم عن الموقف المصري الرائع في جميع المحن وحراك سريع من مصر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

ودفع قطع الاتصالات عن غز الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة إيلون ماسك بتوفير إنترنت «ستار لينك» لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة إكس «تويتر» سابقا، إن شركة «ستار لينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.