خبير تحكيمي: الحكم حرم الأهلي من ركلة جزاء أمام صن داونز

أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمي، أن الحكم البينيني لويس هونجنانداندي، حرم الأهلي من ركلة جزاء مستحقة أمام صن داونز، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الأهلي خسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي استحق ركلة جزاء في الوقت الأخير من المباراة بعد دفع واضح ضد بيرسي تاو».

وأضاف: «المغربي بو طويل مدافع صن داونز دفع بيرسي تاو أثناء استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء بشكل واضح، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة الجزاء».

وتابع: «في حالة أن الحكم لم يحتسب المخالفة وجب على حكم الفيديو استدعاء الحكم لمراجعة الكرة وهو ما لم يحدث كذلك».

وأتم: «الدفع داخل منطقة جزاء يحتسب ركلة جزاء مباشرة، لا يخضع لاعتبارات دفع قوي أو بسيط، هذا ليس معيارًا لاحتساب ركلات الجزاء، الدفع يعني مخالفة وركلة جزاء».

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل تعويض الهزيمة والتأهل للمباراة النهائية.