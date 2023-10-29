سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: نحتاج استجابة فورية من الزعماء العرب لعقد القمة العربية الطارئة

قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحمن الفرا، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن دعا لعقد قمة عربية طارئة، بشأن التصعيد العسكري من قبل إسرائيل على قطاع غزة.



وأوضح خلال مداخلة عبر تقنية «سكاي»، لبرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يأمل عقد القمة سريعا؛ لإيجاد موقف عربي موحد لكبح جيش الاحتلال والتصدي لجرائمه، منوها بأنه لا بد من وقوف العرب سويا لتوجيه رسالة قوية للعالم.



وشدد على أن فلسطين أمام قيادة مجنونة لا تفرق بين طفل وشيخ وتغتال وتنفذ عملية إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين، مثمنا دعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام فور بدء عملية الإبادة من قبل جيش الاحتلال.



وأشار إلى أنه لا بد من استجابة فورية من الزعماء العرب لعقد القمة العربية الطارئة للضغط على إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل في حربها الوحشية، منوها بأن الدول العربة تملك ما يجعلها قادرة على وقف حرب إسرائيل، والتهجير القسري والمشروع الإسرائيلي، الذي تسعى له دولة الاحتلال منذ سنوات



وأوضح أنه على القادة العرب دعم غزة من خلال تهديد دولة الاحتلال بقطعها لتصدير البترول والتجارة والعلاقات الدبلوماسية، ومن ثم الضغط على إسرائيل، لافتا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يريد إبادة شعب قطاع غزة في ظل تجاهل المجتمع الأوروبي، قتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني.



وتساءل: لماذا لم يضغط الاتحاد الأوروبي، على إسرائيل بعد قطع الاتصالات عن غزة ؟، منوها بأن البيانات الأوروبية تدين حماس وفي نفس الوقت ترى أحقية إسرائيل في ارتكاب الجرائم الإنسانية، وأوروبا تشاركها ضد سكان غزة، والعالم الغربي يريد نكبة جديدة لفلسطين.





