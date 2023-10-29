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بثت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الأحد، لقطات حية ترصد سلسلة لا تتوقف من الغارات الإسرائيلية على غزة، مستعرضة لقطات لأحياء مدمرة ومنازل سويت بالأرض.

وقال مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح، إن «بعض الغارات تستهدف مربعًا سكنيًا بأكمله بالصواريخ والقنابل ثقيلة الوزن».

وتابع: «الغارات تستهدف بنيات محددة في حي الزيتون المكتظ بالسكان، الزيتون من أكبر أحياء مدينة غزة وأكثرها اكتظاظًا بالسكان».

وذكر أن «الاستهداف المدفعي في غزة لا يتوقف، ويستهدف أطراف حي الشجاعية والتفاح والزيتون، إضافة إلى استمرار إطلاق القنابل الدخانية والفسفورية».

وأكمل: «هناك تطور لافت في مجريات الميدان في تلك المنطقة، جيش الاحتلال يريد نقل مسرح الأحداث العنيف والمركز إلى الجنوب الشرقي لمدينة غزة، عوضا عن الشمال الذي شهد على مدار الليليتين أعنف الغارات».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «القوات تواصل النشاطات البرية في شمالي قطاع غزة، وقضت على مسلحين داخل القطاع».

وأضاف تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن «طائرات سلاح الجو استهدفت مبانٍ عسكرية تابعة لحماس»، بحسب مزاعمه.

وأشار إلى استهداف منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، ومواقع استطلاع وبنى تحتية عسكرية.

ولفت إلى أن «القوات قضت على مسلحين أطلقوا النار باتجاه الجيش، وكذلك على مسلحين تم رصدهم على خط الشاطئ في منطقة زيكيم داخل أرض قطاع غزة».