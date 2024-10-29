جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و3 جنود من وحدة الأشباح في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط و3 جنود من الوحدة متعددة الأبعاد «الأشباح – 888»، في معارك شمال غزة.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن الـ4 عسكريين، الذين يتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 22 عامًا، سقطوا في معارك شمال القطاع.

وأشار إلى إصابة ضابط آخر بالوحدة بجروح خطيرة، لافتًا إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

والأحد الماضي، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مشاهد من استهداف مقاتليها بقذيفة «تي بي جي» عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد المباني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتضمن المقطع الذي تم تصويره الأربعاء الماضي (2024/10/23)، رصد جنود الاحتلال وهم يدخلون أحد المباني وانتظارهم حتى الصعود إلى دوره الأول قبل بدء الاستهداف.

تلا ذلك إطلاق كثيف للنيران بالأسلحة الرشاشة، قام به عناصر القسام من أحد المباني المقابلة للمبنى الذي يوجد فيه جنود الاحتلال، وبعدها إطلاق قذيفة «تي بي جي» اتجاه المبنى وإصابته إصابة مباشرة.