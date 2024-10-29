طارق الشناوي يطالب بتكريم اسم الراحل حسن يوسف

طالب الناقد الفني طارق الشناوي، بضرورة تكريم اسم الفنان حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ٩٠ عاما.

وكتب الشناوي، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الفنان الكبير حسن يوسف جزء حميم من تاريخنا الفني، صاحب بصمة خاصة في فن أداء الممثل منذ النصف الثاني من الخمسينيات".

وتابع: "وداعا لأفضل وأشطر جان خفيف الظل في السينما المصرية، لم نكرمه في حياته بما يليق به وما أيضا يستحقه، فهل نتدارك الخطأ اليوم؟".

وتوفي اليوم الثلاثاء الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما.

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفا فنيا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم «أنا حرة»، من بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959، ليقدم بعدها العديد من الأعمال، وشهدت الستينيات أكبر توهج فني له، حيث شارك في بطولة العديد من الأفلام السينمائية، أمام أهم نجمات السينما، وعلى رأسهم سعاد حسني.

وفي الفترة بين عامي 1978 و1987، اتجه حسن يوسف للإخراج السينمائي، وأخرج 6 أفلام وهي «عصفور له أنياب»، و«اثنين على الطريق»، و«القطط السمان»، و«دموع بلا خطايا»، و«الطيور المهاجرة»، و«ليلة لا تنسى»، معظمها من بطولة زوجته شمس البارودي، كما شاركها أيضا في بطولة عدد من الأعمال السينمائية.

وقدم حسن يوسف خلال مسيرته ما يقرب من 200 عمل فني، ويعد أبرزها في السينما أفلام (الطيور المهاجرة، وقصة الحي الغربي، والمجرم، وليلة لا تنسى، وشاطئ الحب، وبابا آخر من يعلم، و24 ساعة حب، والبنات والمرسيدس، والشياطين في إجازة، والشياطين والكورة، وشياطين البحر، وشاطئ المرح).

وعام 1990 قدم حسن يوسف فيلم «الشقيقتان»، ليقرر من بعدها الاعتزال، ثم يعود للساحة الفنية في عام 2001، من خلال مسلسل «ابن ماجة القزويني»، ومن بعده قدم مسلسل «إمام الدعاة» الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ليكتفى بعد ذلك بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية، ويعد من أبرز أعماله مسلسلات «زهرة وأزواجها الخمسة»، و«ليالي الحلمية»، و«قضاة عظماء».

تزوج الفنان حسن يوسف في بداية حياته الأسرية من الفنانة لبلبة في عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات لينفصلا عام 1972، وفي العام نفسه تزوج من الفنانة شمس البارودي، وأنجب منها 4 أبناء، وفي صيف عام 2023 توفي نجله عبدالله، ليعلن حسن يوسف في مطلع العام الجاري اعتزاله التمثيل نهائيا بسبب تأثره بوفاة نجله.