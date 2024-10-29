بدء حفل إطلاق كتاب شهر في سيبنا للأديب العالمي هشام مطر بمبنى قنصلية

بدأت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق كتاب "شهر في سيينا" للأديب العالمي هشام مطر، وتحاوره الأديبة أهداف سويف، بمبنى قنصلية، بوسط البلد.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، والأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق،والدكتور محمد أبو الغار، الكاتب والمؤرخ محمد عفيفي، والدكتور عاطف معتمد، والروائي نعيم صبري، والروائية رشا العدلي، والروائية نورا ناجي، والروائية زينب عفيفي.

كما حضر الندوة أيضا الكاتبة شيرين سامي، والكاتب محمد عبد النبي، والروائية منى الشيمي، والسفيرة ليلى بهاء الدين، والإعلامي خالد منصور، والكاتبة هبة عبد العليم، والكاتبة رشا سنبل، والروائي عمرو العادلي، والكاتبة هدى أبو زيد، والكاتب الصحفي إسلام وهبان، الكاتب والروائي أحمد صبري أبو الفتوح والكاتب محمد شعير، ونانسي حبيب مسؤول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسؤول التسويق، والكاتب الصحفي طلعت اسماعيل مدير تحرير الشروق، والكاتب الصحفي أشرف البربري مدير تحرير الشروق، وهبة غريب مديرة مكتب رئيس التحرير بالجريدة.

جدير بالذكر أن الكاتب العالمي هشام مطر وُلد في الولايات المتحدة عام 1970، لكن نشأته الليبية تركت بصمة واضحة على كتاباته، حيث تعكس أعماله تجاربه الشخصية وثقافته العربية والعالمية الغنية، يأتي من أبرز أعمال مطر رواية «في بلد الرجال»، التي اختيرت في القائمة القصيرة لجائزة «مان بوكر»، وجائزة «ذا جارديان للكتاب الأول»، في بريطانيا وتُرجمت إلى 28 لغة، وصدرت ترجمتها العربية عن «دار الشروق»، بالإضافة إلى رواية «اختفاء» عام 2011.

اتسمت أعمال هشام مطر بقدرتها على الجمع بين الهدوء العقلاني والأفكار القيّمة والمشاعر العميقة، حيث نال مطر شهرة واسعة من خلال روايته الأولى "في بلد الرجال" التي أدرجت في القائمة المختصرة لجائزة مان بوكر عام 2006. تلتها رواية "اختفاء" عام 2011 والتي حققت انتشارًا واسعًا، لكنّ إبداع مطر لم يتوقف عند الرواية، بل برز أيضًا في كتابة السيرة الذاتية من خلال مذكراته "العودة" التي نالت جائزة بوليتزر عام 2017 وجائزة "جين ستين" للكتاب، وجائزة «فوليو» البريطانية.

وكانت «دار الشروق» أصدرت للكاتب هشام مطر روايتى «اختفاء» عام 2012 و«فى بلد الرجال» عام 2016 ــ والتى ترشحت لجائزة البوكر للأدب الإنجليزى عام 2006 ــ فى نسختهما المترجمة إلى اللغة العربية.