 الشناوي يمنح الخطيب هدية مميزة في عيد ميلاده - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الشناوي يمنح الخطيب هدية مميزة في عيد ميلاده

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:33 م

قدم محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي وحارس مرمى الفريق، هدية مميزة لـ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بمناسبة عيد ميلاده الـ70.

الأهلي فاز على ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

وقدم محمد الشناوي كأس البطولة إلى محمود الخطيب للاحتفال به ورفعه مع اللاعبين عقب مراسم تسليم الميداليات.

ويحتفل محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ70 غدً الأربعاء، وهو أحد أساطير النادي الأهلي الذي حقق ألقابًا تاريخية للنادي كلاعب وعضو مجلس إدارة ورئيس للنادي.

وتوج الأهلي في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي -بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ- إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك