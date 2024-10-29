الشناوي يمنح الخطيب هدية مميزة في عيد ميلاده

قدم محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي وحارس مرمى الفريق، هدية مميزة لـ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بمناسبة عيد ميلاده الـ70.

الأهلي فاز على ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

وقدم محمد الشناوي كأس البطولة إلى محمود الخطيب للاحتفال به ورفعه مع اللاعبين عقب مراسم تسليم الميداليات.

ويحتفل محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ70 غدً الأربعاء، وهو أحد أساطير النادي الأهلي الذي حقق ألقابًا تاريخية للنادي كلاعب وعضو مجلس إدارة ورئيس للنادي.

وتوج الأهلي في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي -بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ- إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.