 بونماتي تتوج بالكرة الذهبية 2024 - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 1:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بونماتي تتوج بالكرة الذهبية 2024

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 12:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 1:00 ص

توجت ايتانا بونماتي، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم 2024، في الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونجحت بونماتي في الاحتفاظ بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم داخل إسبانيا للعام الثاني على التوالي، بعدما توجت بالجائزة في العام الماضي 2023. 

وكان العام مليئا بالنجاحات بالنسبة لبونماتي، حيث حققت 4 ألقاب مع برشلونة، متمثلة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا والكأس وكأس السوبر.

كما توجت بونماتي، على المستوى الفردي، بلقب أفضل لاعبة في دوري الأمم الأوروبية، وأفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وشهد الموسم السابق أيضا تسجيل بونماتي 19 هدفا، خلال 41 مباراة شاركت بها في كل البطولات، مع الفريق الكتالوني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك