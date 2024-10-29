بونماتي تتوج بالكرة الذهبية 2024

توجت ايتانا بونماتي، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم 2024، في الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونجحت بونماتي في الاحتفاظ بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم داخل إسبانيا للعام الثاني على التوالي، بعدما توجت بالجائزة في العام الماضي 2023.

وكان العام مليئا بالنجاحات بالنسبة لبونماتي، حيث حققت 4 ألقاب مع برشلونة، متمثلة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا والكأس وكأس السوبر.

كما توجت بونماتي، على المستوى الفردي، بلقب أفضل لاعبة في دوري الأمم الأوروبية، وأفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وشهد الموسم السابق أيضا تسجيل بونماتي 19 هدفا، خلال 41 مباراة شاركت بها في كل البطولات، مع الفريق الكتالوني.