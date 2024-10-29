تنتعش خزينة النادي الأهلي بمكاسب مالية كبيرة بعد الفوز على العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على العين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبذلك توج الأهلي بأول بطولة في كأس الإنتركونتيننتال (الأفروآسيوية والمحيط).

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار، أي ما يعادل الـ97 مليون جنيه مصري، بينما يحصد العين مليون دولار، وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة بكأس إنتركونتيننتال مع الفائز من بطل ديربي الأمريكتين (بطل كوبا ليبرتادوريس- باتشوكا المكسيكي)، يوم السبت 14 من ديسمبر المقبل في الدوحة، في كأس التحدي.