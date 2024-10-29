رئيس الوزراء البريطاني يستقبل نظيره اللبناني في لندن

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنظيره اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين، وقدم تعازيه في وفاة المواطنين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت بأن أكثر من 2700 شخص قتلوا وأصيب ما يقرب من 12 ألفا و 600 آخرين خلال عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل. وكان ربع القتلى من النساء والأطفال.

واتفق ستارمر وميقاتي على أن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وفقا لما ورد في بيان الاجتماع الصادر عن مكتب ستارمر.

وقال المتحدث باسم ستارمر إنه "فيما يتعلق بالصراع الإقليمي الأوسع، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الحاجة إلى خفض التصعيد من جميع الأطراف والعمل نحو سلام طويل الأمد ومستدام في الشرق الأوسط."

وجاء الاجتماع بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لنواب البرلمان البريطاني أن نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن العملية العسكرية في لبنان ستنتهي قريبا.