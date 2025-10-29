وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا

لقي 18 شخصا حتفهم في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل صرمان شمال غرب ليبيا اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

وانقلب القارب بعد ساعات قليلة من انطلاقه من منطقة الزاوية بسبب الأمواج العالية.

وقالت المنظمة إن 64 شخصا نجوا من حادث الغرق من بينهم 29 رجلا وإمرأة وطفل من السودان و18 بنغاليا و12 باكستانيا وثلاثة صوماليين.

ولا تتوفر معلومات عن جنسيات المتوفين حتى الآن.

لا يزال طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر ممرات الهجرة في العالم، حيث سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 1046 حالة وفاة واختفاء منذ بداية عام 2025، منها 527 حالة قبالة سواحل ليبيا.



