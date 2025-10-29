العراق يخطط لرفع طاقة تكرير مصفاة السماوة إلى 100 ألف برميل نفط يوميا

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء بأن الحكومة العراقية تخطط لإضافة 70 ألف برميل يوميا إلى مصفاة السماوة لتكرير النفط الخام إلى طاقته الحالية البالغة 30 ألفا لسد متطلبات الاستهلاك المحلي في محافظة المثنى /400 كم جنوبي العراق /.

وقال السوداني ، خلال إفتتاح مستودع السماوة الجديد للمنتجات والمشتقات النفطية بطاقة خزن 75 ألف متر مكعب ، إن إنجاز هذا المشروع يضع محافظة المثنى في وضع جيد من حيث توفير المشتقات النفطية بشكل آمن وسيوفر إنسيابية وسهولة واستمرارية العمل في مصفاة السماوة لتكرير النفط الخام الذي ينتج حاليا 30 ألف برميل باليوم".

وذكر أن إضافة طاقة تصفية لمصفاة السماوة لتكرير النفط الخام بحدود 70 ألفا يوميا، هي ضمن خطة الحكومة لرفع الطاقة التكريرية للمصافي في عموم المحافظات.

وأكد السوداني على اهتمام الحكومة بعملية تطوير الانتاج والتكرير والمصافي وإنشاء البنى التحتية المتعلقة بأنابيب شبكة النقل والخزانات والمستودعات التي أنجز الكثير من مشاريعها في مختلف المحافظات والبقية قيد الإنجاز.

وقال إن الواقع النفطي في محافظة المثنى يؤهلها الى استحداث شركة مستقلة ترعى كافة الفعاليات النفطية فيها التي تمتلك موارد طبيعية وفرصا استثمارية تؤهلها لتكون حاضنة لمشاريع في جميع القطاعات.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، يشتمل مستودع السماوة على 19 خزاناً لمختلف أنواع وسعات المشتقات النفطية، ويحتوي على موازين جسرية وساحات تحميل، وسيخدم المشروع المعامل والمصانع الحديثة في المحافظة، كمصانع الاسمنت ومصانع المواد الغذائية والمواد الكيمياوية والإسفلت المؤكسد، كما سيقلل من عملية نقل المشتقات بالصهاريج.