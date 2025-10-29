ألمانيا تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار الديزل والبنزين

ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا، بشكل ملحوظ، فقد زاد سعر لتر الديزل خلال أسبوع واحد بمقدار 4.2 سنت، بحسب ما أعلن نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي"، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار 2.1 سنت.

ووصل متوسط السعر اليومي للتر الديزل، على مستوى البلاد أمس الثلاثاء إلى 1.607 يورو، في حين وصل سعر لتر البنزين الممتاز من نوع إي إلى 1.677 يورو.

ويرى نادي السيارات الألماني، أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد هو زيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن بدء موسم التدفئة قد يكون عاملا إضافيا في رفع سعر الديزل حيث تؤدي زيادة الطلب على زيت التدفئة عادةً إلى ارتفاع سعر الديزل؛ نظرا لأنهما يُنتجان من نفس المشتقات النفطية ويُعالجان بطرق متقاربة جدًا في المصافي.

ومع ذلك، فإن فارق السعر بين الديزل والبنزين أقل من المتوسط حاليًا، حيث يبلغ 7 سنتات للتر، ولذلك، يعتبر نادي السيارات الألماني سعر الديزل "مبالغًا فيه" في الوقت الحالي.

ونصح النادي، سائقي السيارات الراغبين في توفير النفقات بالتزود بالوقود في المساء، حيث تكون الأسعار عادة أقل بكثير مما هي عليه في الصباح.