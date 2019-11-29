أكد ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لنادي المصري، على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات والتي تجمعه في التاسعة مساء الأحد المقبل بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني على ملعبه ووسط جماهيره.

وأشار "جلال" في تصريحات صحفية من موريتانيا، أن فريق نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين ، مشيراً أن الكرة الموريتانية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا ، وهذا ما ظهر مؤخرا في تعادل المنتخب الموريتاني أمام مضيفه المنتخب المغربي ، مؤكداً أنه لا يلتفت على الإطلاق لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو بالبطولة العربية والتي جمعته بنظيره الشرطة العراقي وانتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة.

وأوضح أن فريق نواذيبو من الفرق صعبة المراس خاصةً على ملعبه والذي تُعد أرضيته نوعًا ما أفضل من أرضية ملعب ستاد عمان الذي استضاف مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار ، وكذلك ستاد لينتيه الذي استضاف مباراة المصري أمام مضيفه كوت دي أور بطل سيشل.

واختتم ايهاب جلال حديثه مؤكدًا أن الفريق لديه هدف وحيد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق الا بتجقيق النتائج الايجابية داخل وخارج الديار.