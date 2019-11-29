مولودية وجدة يقسو على أولمبيك خريبكة برباعية في الدوري المغربي

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فاز مولودية وجدة على مضيفه أولمبيك خريبكة 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة من الدوري المغربي ، والتي شهدت أيضا فوز الجيش الملكي على اتحاد طنجة بذات النتيجة.

وتقمص إسماعيل خافي دور البطولة لمولودية وجدة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 20، و35 من ركلة جزاء، والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما سجل الهدف الرابع صابر الغنجاوي في الدقيقة 89.

وسجل هدف حفظ ماء الوجه لاولمبيك خريبكة رضي هجهوج في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وأنهى خريبكة المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي كاسي ماتياس ونجيب المعتني في الدقيقتين 67 و84.

ورفع مولودية وجدة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أولمبيك خريبكة عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الجيش الملكي على اتحاد طنجة 4 / 1.

وسجل أهداف الجيش الملكي عماد الرحولي في الدقيقة 56 وعبد الإله عميمي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وجوزيف كيدي في الدقيقة 67 ومحمد الفقيه من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فيما سجل هدف اتحاد طنجة أيوب لقعداوي في الدقيقة 79.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد اتحاد طنجة عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.