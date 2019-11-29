مدع عام إيطالي بارز: مافيا ندرانجيتا أصبحت أكثر ضعفا

قال أحد كبار المدعين العموم الذين يحاربون مافيا ندرانجيتا ، إحدى أقوى الجماعات الإجرامية في العالم، اليوم الجمعة ، إن المنظمة أصبحت أكثر ضعفا.

وتنحدر مافيا ندرانجيتا من منطقة كالابريا الجنوبية وقد تفوقت على مافيا "كوسا نوسترا" بجزيرة صقلية، كأخطر مافيا في العالم.

وتحيط بالمنظمة هالة من السرية التامة، حيث يرتبط أعضاؤها بروابط عائلية وثيقة.

وقال المدعي العام نيكولا جراتري "خلال السنوات القليلة الماضية، رأينا أن زعماء المافيا أصبحوا يشبهوننا ولكنهم يتفوقون قليلا علينا، حيث إنهم أقل مقاومة للتوتر ولديهم نفس نقاط الضعف التي نعاني منها ".

وذكر جراتري لجمعية الصحافة الأجنبية في روما: "وهكذا، لم يعدوا بشرًا خارقين، ولم يعودوا رجالًا يتصفون بالصلابة، حتى مع احتفاظهم بانعدام الضمير وتعلقهم بالمال".

وكان جراتري يشير بشكل خاص إلى بروز ظاهرة انسحاب الأفراد من عضوية مافيا "ندرانجيتا"، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات".