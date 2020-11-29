قنصليتا الإمارات وإسرائيل في البرازيل توزعان سلالا غذائية للمتأثرين بكورونا

وزعت القنصلية العامة للإمارات في ولاية ساو باولو البرازيلية، بالاشتراك مع القنصلية العامة لإسرائيل سلالا غذائية في مجمع ديا، الواقع في حي بارايسوبوليس جنوب مدينة ساو باولو على المتأثرين من جائحة كوفيد - 19.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر وذوي الدخل المحدود، والذين توقفت أعمالهم جراء الأزمة الناتجة عن وباء كورونا.

وقال إبراهيم سالم العلوي القنصل العام الإماراتي لدى ساوباولو، إن التنسيق مع القنصلية العامة لإسرائيل، لتقديم مبادرة إنسانية واجتماعية في مدينة ساو باولو، يعكس مدى الاهتمام والتعاون المشترك في هذا الصدد، ويؤكد للجميع أن دولة الإمارات هي دولة سلام ومحبة.

من جهته، عبر ألون لافي القنصل العام لإسرائيل في ساو باولو، عن سعادته بهذه الخطوة، وعن قيام القنصليتين بهذا العمل المشترك الأول من نوعه في مدينة ساو باولو.

وأعرب عن أمله في أن يكون في المستقبل العديد من الأنشطة المماثلة داخل المجتمع البرازيلي.