تركيا: التحقيق مع برلماني معارض بعد تصريحات حول «بيع الجيش» لقطر

بدأت السلطات التركية تحقيقا مع نائب معارض بسبب تصريحات حول خصخصة الجيش التركي لصالح قطر، كان قد أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني.



وخلال برنامج على محطة "هابرتورك" التلفزيونية التركية، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن مقاطعة مرسين الجنوبية علي ماهر باشاريير، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردّاً على عمل مصنع للدبابات التركي في قطر: "لقد وصلنا إلى مثل هذه النقطة التي لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تم بيع جيش الدولة إلى قطر".



وأضاف "أن هناك تقارير تفيد بأن بيع المصنع كان مقابل 20 مليار دولار، فيما آخرون يؤكدون أنه مقابل 50 مليار دولار".



عقب ذلك أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بيان قال فيه إنّ تحقيقاً تمّ إطلاقه حول البرنامج من قبل خبراء في المجلس.



في غضون ذلك، هددت وزارة الدفاع التركية أيضًا بإجراء تحقيق في تصريحات البرلماني المعارض، حسبما أفاد موقع "جيرشيك جوندم" الإخباري، والذي نقل عن الوزارة قولها، في إشارة إلى تحقيق قادم، "نودّ أن يعرف الجميع أنه سيتم طلب حساب في إطار القانون، وسنتابع الأمر".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مرسومًا في 20 ديسمبر 2018، يمنح حق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عامًا إلى شركة تصنيع المركبات التركية القطرية، وكانت هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تتم فيها خصخصة منشأة عسكرية ذات أهمية استراتيجية.



ويتركز النقد في تركيا حول الصفقة المذكورة، على ما يطلق عليه اسم مرسوم الخصخصة على مخاوف بشأن الأمن القومي.