إندونيسيا وفرنسا تبحثان التعاون العسكري

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استقبل رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال أنديكا بيركاسا، الملحق بالجيش الفرنسي، الكولونيل سفين ميك، في مكتبه في جاكرتا؛ لبحث التعاون العسكري بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وبموجب التعاون، سيرسل الجيش الإندونيسي قواته للمشاركة في تدريب مشترك مع الجيش الفرنسي، العام المقبل، طبقا للجنرال أنديكا في بيان مكتوب، صدر أمس السبت.

وقال رئيس الأركان الإندونيسي: "عندما تم ترقيتي من فرست ليفتنانت إلى كابتن، تدربت مع العديد من الجيوش، منحني التدريب معرفة عميقة وخبرة".

وأضاف أن التدريب المشترك مع الجيش الفرنسي، سيكون مفيدا لأفراد الجيش الإندونيسي لتحسين معرفتهم.

وتابع "أعتقد أن الأجيال الأصغر في الجيش تحتاج إلى تلك الخبرة".

ورحب رئيس الأركان الإندونيسي ترحيبا حارا بالتدريب المشترك المقرر.

وتابع أنه سيدعم أي نشاط يهدف إلى تحسين خبرة أفراد الجيش الإندونيسي وتوقعاتهم في الجيش.

ومن جهته، قال الكولونيل الفرنسي سفين مين، إن التدريب المشترك سيقدم فرصا جيدة لجنود الدولتين للحصول على خبرات.