عقيلة صالح: «المسارات الموازية» تحاول إفشال الحوار الليبى

- الجيش الليبي: وجهنا ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية في الصحراء الجنوبية..



قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إن «المسارات الموازية» تحاول إفشال الحوار الليبى الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وشدد صالح، في تصريحات له، اليوم الأحد، على ضرورة وقف التدخل الخارجي الهادف إلى إشعال فتيل الحرب من جديد، مطالبًا أعضاء منتدي الحوار السياسي بتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، وفقًا لموقع «أخبار ليبيا».



وأكد صالح، أن أهمية التمسك بوقف إطلاق النار الموقع بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في جنيف خلال أكتوبر الماضي، مضيفًا أن المجتمع الدولي عليه تحمل المسؤولية في مراقبة تطبيق هذا الوقف.



وترعى البعثة الأممية الحوار الليبي، فيما اختتمت الأسبوع الماضي الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية من ملتقى الحوار.



من جهتها، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب، واتخاذ ما يلزمه من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.



وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسي، بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري، وتعديلاته الأحد عشر وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي.



وكان أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بمدينة طنجة المغربية أكدوا، أمس السبت، فى بيانهم الختامي على 7 نقاط أساسية بينها أن «المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه».



من ناحية أخرى، قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى اللواء خالد المحجوب، اليوم الأحد، إن الجيش وجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء منطقة الجنوب رغم اتساع الرقعة الصحراوية وصعوبة السيطرة عليها.



وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية، أن هناك شخصًا يدعى حسن الوشي هو من يؤدي دور الداعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في تلك المنطقة بجنوب الصحراء.



وأشار المحجوب، إلى أنه تم إلقاء القبض على تلك المجموعات القتالية التابعة للتنظيم الإرهابى وتم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازى لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.