 اشتية يدعو للاعتراف بدولة فلسطين تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 8:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

اشتية يدعو للاعتراف بدولة فلسطين تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية

محمد اشتية
محمد اشتية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 7:58 م

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم بالتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1947 رقم 181 والمعروف بقرار "التقسيم" لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.

وحث اشتية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على عقد المؤتمر الدولي للسلام للتوصل إلى حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويحقق للشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال.

وقال إن "نهر الحرية لن يجف حتى ينجز شعبنا حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة والتعويض للاجئين وفق القرار 194".

ومن جهتها، حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي ممثلًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 73 عامًا، بسبب قرار التقسيم "الجائر".

وطالبت الحركة في بيان بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة، بأن "يتجاوز التضامن مع الشعب الفلسطيني الشعاراتِ والكلمات الرنانة إلى الأفعال".

وأكدت ضرورة "تحقيق العدالة الناجزة وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عن الاحتلال ووقف الدعم اللامحدود وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك