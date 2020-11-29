إدارة الإسماعيلي ترصد مكافأة كبيرة للفوز بالبطولة العربية

رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، مكافآت ماليه كبيرة للاعبين، من أجل تحفيزهم على التتويج بالبطولة العربية، حيث تقرر أن يحصل كل لاعب على 500 الف جنيه في حال الفوز باللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ قلعة الدراويش.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق الرجاء المغربي في مباراة العودة للدور نصف النهائي، بعدما أنتهت مباراة الإياب بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف، ولم يحدد الإتحاد العربي موعد المباراة حتى الآن بعد قرار إستئنافها.

ولكن سادت حالة من الإرتياح داخل صفوف الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي ريكاردو قرار الاتحاد العربي بالسماح للاعبين الجدد بالمشاركة في المباريات المتبقية من عمر البطولة.

حيث نجح الفريق في تجعيم صفوفه باربع صفقات وهم الانجولى اري بابل، والجزائري رضوان الشريفي، وأحمد مصطفي العائد من رجلة احترافيه من جينت البلجيكي، والتونسي فخر الدين بن يوسف