 اعتقال اثنين من أشقاء رئيس الدومنيكان السابق بشبهات فساد - بوابة الشروق
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اعتقال اثنين من أشقاء رئيس الدومنيكان السابق بشبهات فساد

اعتقال - ارشيفية
اعتقال - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:49 م
اعتقل اثنين من أشقاء رئيس جمهورية الدومنيكان السابق، دانيلو ميدينا، إلى جانب مسئولين سابقين آخرين بناء على شبهات فساد.

وأعلن المدعي العام للبلاد، اليوم الأحد، أن هناك شبهات تحوم حول هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق باستغلال علاقاتهم الأسرية أثناء حكم ميدينا من 2012 حتى 2020 لتحقيق ثروات.

ومن بين المعتقلين، شقيقة ميدينا، كارمن، التي كانت نائبة رئيس صندوق ثروة سيادي كان من المفترض أن يستثمر أموالًا بشكل أساسي من شركات في قطاع الكهرباء في مشروعات التنمية.

وأعلن الرئيس لويس أبينادر، الذي يتولى السلطة منذ أغسطس، أنه سيلغي الصندوق للاشتباه في وجود فساد.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن من بين المعتقلين وزير الصحة السابق فريدي هيدالجو.

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