ظريف بالصينية: اغتيال العالم فخري زاده انتهاك للمبادئ الإنسانية والأخلاقية

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أستنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، في تغريدة باللغة الصينية، واصفا العملية بالانتهاك للمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وكتب ظريف عبر "تويتر": "اغتال الإرهابيون عالما إيرانيا بارزا آخر.. الاغتيال الجبان تحد واضح للقانون الدولي وانتهاك للمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف: "يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية منع مثل هذه الأعمال.. للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وتابع ظريف: "كانت إيران دائما في طليعة مكافحة الإرهاب"، مشددا أن إيران تدعو "المجتمع الدولي إلى إدانة إرهاب الدولة والاشتراك معا في معارضة أي مغامرة تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.