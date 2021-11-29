 وزيرا داخلية لبنان وتركيا يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الأمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا داخلية لبنان وتركيا يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الأمني

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 8:30 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 8:30 م

تلقى وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي اليوم الإثنين اتصالًا هاتفيا من نظيره التركي سليمان صويلو، تم خلاله التشاور في مجال تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقال الوزير مولوي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "تلقيتُ اتصالاً من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، جرى خلاله التداول في مجال تعزيز التعاون الأمني بين البلدين".

وأعرب الوزير صويلو "عن استعداد بلاده تقديم المساعدات لقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية اللبنانية".

من جهته أكد الوزير اللبناني " على أهمية بذل كل الجهود لحفظ أمن البلدين".

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