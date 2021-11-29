أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع رالف رانجيك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأمور التعاقدية معه ومع ناديه لوكوموتيف موسكو الروسي.

وجاء في بيان رسمي من النادي: "يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين رالف رانجنيك كمدير مؤقت حتى نهاية الموسم، وفقًا لمتطلبات تراخيص العمل".

وأضاف البيان: "بعد فترة العمل كمدير فني مؤقت، اتفق رالف ومانشستر يونايتد على استمراره في دور استشاري لمدة عامين آخرين".

وقال جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "رالف هو أحد المدربين والمبتكرين الأكثر احترامًا في كرة القدم الأوروبية. لقد كان المرشح الأول لدينا لمنصب المدير الفني المؤقت، مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي سيحققها من ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

وأضاف: "الجميع في النادي يتطلعون للعمل معه خلال الموسم المقبل، ثم لمدة عامين آخرين في دوره الاستشاري".

من جهته، قال رالف رانجنيك: "أنا متحمس للانضمام إلى مانشستر يونايتد والتركيز على جعل هذا الموسم ناجحًا للنادي".

وتابع: "الفريق مليء بالمواهب ولديهم توازن كبير بين الشباب والخبرة. ستركز كل جهودي خلال الأشهر الستة المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين على تحقيق إمكاناتهم، بشكل فردي، والأهم من ذلك كفريق واحد".

وأتم رانجيك: "أبعد من ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أساس استشاري".

وفي ختام البيان، أوضح مانشستر يونايتد أن مايكل كاريك سيبقى مسؤولاً عن الفريق الأول حتى يتم الانتهاء من تراخيص عمل رالف رانجيك.