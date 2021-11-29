استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم، مساء اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، سجلت وزارة الصحة في كرواتيا 3339 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 603 ألفا و 316 إصابة، في حين تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و 759 حالة وفاة.



وفي أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية أنها رصدت 3735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 560 ألفًا و 54 إصابة.فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة ليستقر عدد الوفيات عند 5652.



وفي مولدوفا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و15 حالة وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 362 ألفا و433 حالة فضلا عن 9 آلاف و69 حالة وفاة.



وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و16 حالة وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 252 ألفا و 413 حالة فضلا عن 4 آلاف و146 حالة وفاة.



وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 389 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و حالتي وفاة إضافتين. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 221 ألفا و 549 حالة فضلا عن 1791 حالة وفاة.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 215 ألفًا و 9 حالات إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7547 حالة وفاة.



وفي ألبانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 199 ألفًا و 555 حالات إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3089 حالة وفاة.



وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية وحالتي وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 156 ألفا و873 حالات فضلا عن 2285 حالة وفاة.



وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الكوبية 153 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 962 ألفا و 220 إصابة، كما استقرت حصيلة الوفيات عند 8300 حالة لعدم تسجيل أي حالات وفاة على مدار أمس.



وفي الدومنيكان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 406 آلاف و 803 حالات إصابة على مستوى البلاد. كما لم تسجي أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 4204 حالات وفاة.



وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2328 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 759 ألفا 405 حالات، وسجلت 137 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و 313.



وفي أسيا، في نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 820 ألفا و 878 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و523 حالة.



وفي سريلانكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 562 ألفًا و 520 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 27 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و 305 حالات وفاة.



وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 521 ألفا و 561 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 88 حالة وفاة حتى الآن.



وفي بروناي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و 36 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.



وفي أفريقيا، في كينيا ، سجلت وزارة الصحة في البلاد 11 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 254 ألفا و 951 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة في البلاد قوله إن حصيلة الوفيات استقرت عند 5333 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة على مدار أمس.



وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و 143 إصابة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليستقر إجمالي الوفيات عند 3667 حالة وفاة حتى الآن.