المغرب تؤكد دعمها لليبيا في مساعيها لإجراء الانتخابات

أكدت المغرب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مساعيها لإجراء الانتخابات المقرر لها الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا،بحسب بيان للوزارة المغربية.

وبحسب البيان،الذي اوردته وكالة الأنباءالمغربية " السيد بوريطة أكد خلال هذا الاتصال للسيدة نجلاء المنقوش دعم المملكة المغربية القوي، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراجماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها".

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي كان مناسبة للوزيرين للتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر البيان أنه " في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت السيدة نجلاء المنقوش نظيرها المغربي أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي ".

كما تطرق الوزيران، خلال هذا الاتصال الهاتفي، لوضعية تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدَين عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للمنظمة وعودة مؤسساتها للعمل في مقراتها الرسمية والطبيعية بطرابلس.

تجدر الإشارة إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء قد تأسس في شباط/فبراير 1998 بطرابلس، بليبيا.

كما يضم التجمع مركز "مكافحة إرهاب" لتجمع دول الساحل والصحراء، ومقره القاهرة، بالإضافة إلى مصرف "س.ص" للتنمية والتجارة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمنظمة.