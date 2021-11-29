تونس: إضراب عام في ولاية صفاقس 10 ديسمبر ردا على أزمة النفايات

أعلن ممثلون عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني في تونس اليوم الإثنين تنظيم إضراب عام في ولاية صفاقس يوم العاشر من كانون أول/ديسمبر المقبل احتجاجا على أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وقرر ممثلو المنظمات عقب اجتماع لهم مساء اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تعليق كل الأنشطة يوم الإضراب ماعدا الحيوية منها.

وتعاني صفاقس وهي ثاني أكبر ولاية تونسية من حيث الحجم السكاني، من تراكم أطنان من الفضلات عشوائيا في الشوارع بسبب غلق المكب الرئيسي للنفايات في مدينة عقارب.

وأغُلق المكب بعد صدور قرار قضائي في ذلك إثر احتجاجات متكررة من الأهالي.

وشهدت مدينة عقارب في وقت سابق احتجاجات عنيفة خلفت حالة وفاة بعد قرار السلطات إعادة فتح المكب قبل أن تتراجع عن ذلك.

وتطالب المنظمات في صفاقس التي تعاني أصلا من مشاكل بيئية، بالرفع الفوري للنفايات التي باتت تهدد بكارثة صحية في الجهة.

وهددت منظمات من المجتمع المدني ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل بـ"العصيان الضريبي" في حال استمرت الأزمة.