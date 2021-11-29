السجيني: لجنة الدفاع والأمن القومي ناقشت مميزات وسلبيات التوك توك

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشات طويلة أجريت على مدار الفترة الماضية حول مميزات وسلبيات التوك توك، سواء في لجنة الإدارة المحلية أو لجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة الإسكان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين: "لدينا مكون (شعبي) يحتاج وسيلة نقل لا يمكن للمركبات الأخرى تأديتها بسبب التشوه العمراني".



وأوضح أنّ الإشكالية تكمن في عدم الترخيص هذه المركبة وعدم وجود مواقف أو خطوط سير، معقّبًا: "حتى لو استبدلنا التوك توك بعربية مرسيسدس وتركنا المنظومة التي تديره يبقى معملناش حاجة".



وأشار إلى قرار الحكومة بوقف استيراد مكونات تصنيع التوك وتوك، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة وزيري الصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، وإدارات المرور والهيئة العربية للتصنيع في هذا الملف باعتبارهم شركاء النجاح، وفق تعبيره.



وشدّد على أن مواجهة أي تحدٍ لا يتم من خلال وزارة منفردة، مؤكّدًا أنه سيتم العمل على تطوير المنظومة من خلال التدرج في التنفيذ.



وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات المينى فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.



وينعقد الاجتماع، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ممثل عن وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور ممثلين عن الإدارات المختصة بوزارات الداخلية.



وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك".