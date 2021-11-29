وقع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدائري بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة المركزى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 48878 ملاكي القاهرة، بأخرى رقم 5837 ن ع ملاكي تصادم بالمواجهة، بالطريق الدائري أمام قرية بلهاسا بمركز مغاغة، شمال المنيا.

وجاء أسماء المصابين في الحادث كالتالي:" محمد عبدالمنعم على، 33 سنة، مقيم بقرية طمبدي بمركز مغاغة، وبيشوي منير زكي، 33 سنة، مقيم بقرية برمشا بمركز العدوه، ومحمد حسن ابو العز، 45 سنة، وأبنائه ريتاج – 10 سنوات، وسما – 13 سنة، وحسن – 18 سنة، وأميرة رأفت حسن، 35 سنة، مقيمون جميعا بمركز العدوة".

وتحرر محضر بالحادث، كما تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.