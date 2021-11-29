مدير وكالة الطاقة الدولية: الدول المنتجة للنفط سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الممثلة للدول المستهلكة للنفط اليوم الاثنين إن الدول المنتجة للطاقة وليس التحول إلى الاقتصاد الأخضر هي سبب رئيسي وراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيرول قوله خلال مؤتمر "أسبوع الهيدروجين الأوروبي" في بروكسل إن ارتفاع أسعار الطاقة أسبابه عديدة منها نمو الطلب عليها واضطراب الإمدادات والظروف الجوية الصعبة لكنني أود أن أركز على أن بعض السياسات المتحدة من جانب منتجي الطاقة" من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار.

تأتي تصريحات بيرول في الوقت الذي يهدد فيه الطقس البارد في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي بزيادة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي والتي أدت إلى ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة.

وقال بيرول إنه من "الخطأ" القول إن ارتفاع أسعار الطاقة ناتج عن التحول إلى المصادر الأقل تلويثا للبيئة.

وأضاف أن سياسات بعض الدول المنتجة للنفط ليس لها معنى في ضوء أنه تم تعريف الغاز الطبيعي باعتباره وقود سيساعد في تخفيف أي زيادة في أسعار الطاقة خلال مرحلة التحول إلى المصادر النظيفة.

وحذر من أنه إذا لم يتم التعامل مع المشكلة وتقييمها بطريقة صحيحة فإنها قد تصبح حاجزا أمام إقرار المزيد من السياسات المناخية في العالم.