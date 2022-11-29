 الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في مدينتي ميكولايف وخيرسون بجنوب أوكرانيا - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في مدينتي ميكولايف وخيرسون بجنوب أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 1:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 1:42 ص

عبّرت هيئة الأمم المتحدة اليوم/ الاثنين/ عن قلقها إزاء الوضع في مدينتي ميكولايف وخيرسون بجنوب أوكرانيا واصفة إياه فيهما بأنه "لا يزال رهيبا وحرجا".
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله إن منسقة الشؤون الإنسانية دينيس براون زارت المدينتين الجنوبيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف دوجاريك أن براون أوضحت أن الأشخاص الفارين من خيرسون يذهبون إلى ميكولايف.
وأوضحت "سي إن إن" أن ما يقرب من ربع مليون شخص في ميكولايف وحدها يواجهون نقصاً في التدفئة والمياه والطاقة.

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