جلسة بين فيريرا ودونجا في مران الزمالك

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حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتحدث فيريرا مع " دونجا " حول مدى جاهزيته للفترة المقبلة بعدما قطع شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلي الخاص به، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد المدير الفني للزمالك لدونجا ثقته الكاملة فيه، مشددا على أنه سيكون أحد عناصر الفريق المهمة بعد عودته.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الفريق قد احتفلوا بحصول زملائهم أحمد سيد زيزو ومحمد عواد وحسام عبد المجيد على أوسكار جريدة المساء والكرة والملاعب وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني وقاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل بداية المران والتقاط الصور التذكارية.