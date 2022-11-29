القوات المسلحة الأوكرانية تسقط طائرات روسية من طراز سو-25 وسو-24

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات أسقطت طائرات روسية من طراز "سو-25" و"سو-24" أمس.



وأفادت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بأن الروس يركزون جهودهم على كبح جماح أعمال قوات الدفاع الأوكرانية، فيما تواصل القوات الروسية إعادة نشر الأفراد والمعدات العسكرية لتجديد الوحدات التي تكبدت خسائر، ومن المتوقع أن يتم إعادة انتشار بعض الوحدات الروسية من أراضي جمهورية بيلاروسيا بعد أن اكتسبت قدرات قتالية.



وأضاف البيان، أن القوات الأوكرانية تصدت خلال الـ24 ساعة الماضية لهجمات روسية في منطقتي نوفوسيليفسكي وبيلوهوريفكا في إقليم لوهانسك، فضلا عن مناطق أخرى من منطقة دونيتسك.



وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لدنيبرو بتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ على مدينة دنيبرو خلال الليلة الماضية.



وأضاف ريزنيشنكو، في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، "لقد أصاب الروس دنيبرو؛ حيث تم إطلاق عدة صواريخ على المدينة في الليلة الماضية استهدفت منشآت الإنتاج بإحدى الشركات الخاصة ما أسفر عن اندلاع حريق بها، مشيرًا إلى سماع دوي 4 انفجارات في دنيبرو مساء أمس".



في الوقت نفسه، ذكر "مركز المقاومة الوطني" الأوكراني صباح اليوم أن القوات الروسية بصدد إعلان التعبئة في الأراضي التي تُسيطر عليها في جنوب أوكرانيا.



وأوضح المركز، في بيان له، أنهم قاموا من أجل ذلك بإحضار وحدات خاصة من قوات الحرس الروسي وشرطة مكافحة الشغب من داغستان وكانوا قد وصلوا بالفعل إلى الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون.



وأضاف البيان أن الروس يقومون بتجنيد غير قانوني لسكان المنطقة ممن يحملون جوازات سفر روسية، ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يتم استدعاء جميع الرجال، وليس فقط حاملي جوازات السفر الروسية، وحث المركز، في بيانه، سكان الأراضي المحتلة مؤقتًا على مغادرة المنطقة وعدم التحول إلى مصادر إمداد للروس.