الرئيس الألماني يدعو لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا في ضوء الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة هناك جراء الحرب الروسية.



وقال شتاينماير، خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للصليب الأحمر الألماني في مطار برلين قبل مغادرته إلى عاصمة مقدونيا الشمالية، سكوبي: "يواجه ملايين الأوكرانيين الآن الشتاء بعوز شديد وظلام وبرد"، داعيا المدن والبلديات إلى الدخول في شراكات مع البلديات الأوكرانية، موضحا أنه من خلال هذه الشراكات يمكن تقديم المساعدة بشكل غير بيروقراطي. كما دعا الرئيس إلى تقديم تبرعات حتى تتمكن منظمات الإغاثة من شراء المولدات أو أجهزة التدفئة على سبيل المثال.



واستفسر شتاينماير من رئيسة الصليب الأحمر الألماني، جيردا هاسلفيلت، وموظفين آخرين في المنظمة عن نشاطاتهم الإغاثية المتعلقة بأوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا.



وشكر السفير الأوكراني الجديد أوليكسي ماكييف، الذي رافق شتاينماير خلال الجولة، على المساعدة، وقال إن شحنات الصليب الأحمر ذهبت أيضا إلى نقاط تدفئة يُجرى إعدادها حاليا في العديد من المدن الأوكرانية، والتي من المفترض أن توفر تدفئة للأفراد وتمدهم بالكهرباء والإنترنت.



وأعلن الصليب الأحمر الألماني أمس الاثنين بدء المساعدات الشتوية في أوكرانيا. وقالت برلين إنه بعد الدمار الهائل الذي لحق بإمدادات المياه والطاقة والتدفئة يُجرى دعم السكان بـ 7000 موقد للتدفئة والطهي و100 مولد كهرباء وأكثر من 20 نظام خزان متنقل.



وأوضحت المنظمة أنها تتيح عبر منظمتها الشقيقة "الصليب الأحمر الأوكراني" المواد والأموال لتمكين عمليات الإصلاح والمساعدة في ملاجئ النازحين داخليا والأسر.