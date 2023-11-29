الصفدي أمام مجلس الأمن: لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن الدولي، تغطية على جرائمها، مضيفا: "هناك من يبرر العدوانية الإسرائيلية باعتبارها دفاعا عن النفس، ولا حق لمحتل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي".

وأكد الصفدي، في كلمته بجلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة، مردفا: "نحن العرب قدمنا طرحا كاملا لسلام شامل ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن".

وأوضح أن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان ونحن نريد سلاما شاملا وعادلا، مردفا: "ليكن التضامن مع الشعب الفلسطيني حقيقيا ينهي سفك دمائه في غزة والضفة الغربية".

وأشار إلى إحباط إسرائيل جهود السلام على مدار السنوات الثلاثين الماضية، قائلا: "سبيل السلام هو اعتماد مجلس الأمن قرار ملزم يعترف بالدولة الفلسطينية".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.