مدير مستشفى غزة الأوروبي: المنظومة الصحية منهارة بالكامل في مستشفيات الجنوب

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع، إنّ الوضع الصحي في المستشفيات لا يزال معقدا جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل في مستشفيات جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال دمر الكثير من مباني مستشفيات شمال القطاع، وأجبر المرضى والجرحى على مغادرتها تحت قوة النار صوب مستشفيات الجنوب التي أصبحت ممتلئة بشكل كامل.

ونوه بأنّ كل المستشفيات غير قادرة على استقبال جريح إضافي، موضحا أنّ قسم الطوارئ والحوادث ممتلئ عن آخره، حيث تبلغ سعته 13 سريرا لكن يُوجد به حاليا أكثر من 50 مريضا مُلقون على الأرض.

وأكّد أن السعة الإجمالية للمستشفى تبلغ 240 سريرا علما بأن عدد الجرحى الموجودين حاليا يصل إلى 901 جريح داخل المستشفى، مؤكدا أنه لا يوجد أي ممر بالمستشفى إلا ويوجد فيه مريض مُلقى على الأرض.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.