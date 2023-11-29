رئيس اتحاد النقابات الفنية: التصريح المسبق شرط عمل غير المشتغلين

قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، إن قرارات نقابة المهن التمثيلية الإثنين؛ ضد مخرج مسلسل بطن الحوت لا تسري على المخرج أحمد فوزي صالح، معقبا: «ليس من حق الدكتور أشرف زكي وقف المخرج؛ لأنه ليس عضوا في نقابة التمثيليين».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى توصل الاتحاد العام للنقابات الفنية في أعقاب اجتماع نقابات التمثيليين والسينمائيين إلى تولي النقابة الأخيرة التي ينتمي إليها المخرج محاسبته.

كما نوه إلى الاتفاق حول عدم تشغيل غير العاملين دون الحصول على تصريح مسبق بالعمل، موضحا أن كل نقابة سوف تتولى مسئولية محاسبة أعضائها.

وأضاف أن مشاركة حوالي 25 ممثلا من غير أعضاء النقابة أو من الحاصلين على ترخيص عمل كان يتطلب المراجعة، موضحا أن مسئولية اختيار الممثلين دور شركة الإنتاج وليس المخرج.

وأشار إلى تعطيل القرار الصادر من نقابة المهن التمثيلية ضد المخرج مع إحالة المشكلة إلى نقابة المهن السينمائية؛ لاتخاذ القرار المناسب بعد الانتهاء من التحقيق مع المخرج.

وكان مجلس النقابة المهن التمثيلية الإثنين ؛ قد أصدر قرارا يتضمن تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بمبلغ مليون جنيه، ومنع أعضاء النقابة من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح في أعقاب استعانة الأخير ببلوجر «تيك تيك» وتشغيل غير النقابيين بالمخالفة لقانون النقابة.