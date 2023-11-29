المرشح حازم عمر يلتقى قداسة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية المرقسية

التقى اليوم، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح للانتخابات الرئاسية، رفقة وفد من قيادات الحزب وحملته الانتخابية، بقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشهد اللقاء، جانبا من التعارف والحديث عن بعض الملفات الهامة، فضلًا عن الحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي يخوض السباق فيها المرشح حازم عمر.

وحضر اللقاء النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية أمين تنظيم الحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، وكلا من النائبة آمال عبدالحميد- والنائب إيهاب وهبة-النائبة أمل عصفور- والنائب أحمد عاشور- النائبة إيلاريا سمير- والدكتور كريم سالم- شريف هلال- فاتن الفقي- المهندس أحمد إسلام -الدكتورة نيفين بسيوني- الدكتور ناصر عدلي- المهندس جون بشرى) أعضاء الحملة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الاستعدادات النهائية التي تقوم بها الحملة قبل مرحلة الصمت الانتخابي، والتي ستبدأ يوم 8 ديسمبر القادم.