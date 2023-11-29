 ضبط شقيقين حاولا غسل 45 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات - بوابة الشروق
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ضبط شقيقين حاولا غسل 45 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 10:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 10:56 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية - لاتجارهما وترويجهما المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ 45 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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