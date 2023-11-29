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الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات خلال أيام

محمد بن زايد وهرتسوج
محمد بن زايد وهرتسوج
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 4:55 م

يعتزم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، زيارة مدينة دبي بالإمارات، في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ للمشاركة في محادثات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الزيارة ستكون الأولى الخارجية له منذ اندلاع الحرب مع حماس الشهر الماضي.

وقد تحدث تغييرات خاصة بالزيارة في اللحظات الأخيرة في حال حدوث تطورات ملموسة في الصراع الحالي.

ومن المحتمل أن يلتقي هرتسوج خلال وجوده بالإمارات برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

في حين أن منصب الرئيس في إسرائيل شرفي إلى حد كبير -نظرا لأن السلطة التنفيذية يسيطر عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إلا أن دور هرتسوج أصبح أكثر وضوحا منذ بدء الحرب، حيث يجري محادثات ويلتقي بقادة العالم لتعزيز الدعم لإسرائيل.


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