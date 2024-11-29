تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفل أغاني الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز "تسعينية فيروز"، في السابعة مساء بعد غد الأحد، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

الحفل يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفاء بعيد ميلاد فيروز التسعين، وتحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني جارة القمر.

وينفذ الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى، برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي.