أول تعليق من فان نيستلروي بعد تعيينه مدربا لليستر

علق الهولندي رود فان نيستلروي على تعيينه مديرا فنيا لليستر سيتي، اليوم الجمعة، ومنحه فرصة العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز كرجل أول.

واتفق ليستر مع فان نيستلروي على توقيع عقد حتى يونيو 2027، وذلك بعد أيام معدودة على رحيله عن مانشستر يونايتد بعدما عمل مساعدا لمواطنه إيريك تين هاج، ثم مدرب مؤقت بعد إقالة الأخير.

وخلال تصريحات لموقع ليستر، قال فان نيستلروي: "أنا فخور وسعيد بهذه المهمة، وكل شخص تحدث معي من النادي كان متحمسا".

وأردف: "هناك قصص رائعة هنا حول جودة الناس الذين يعملون في هذا النادي، وبالطبع الفترة الأخيرة من تاريخ ليستر مذهلة".

واختتم: "أشعر بإثارة ببدء هذه الرحلة، وأتطلع للتعرف على كل شخص هنا، وبذل كل ما لدي قدر المستطاع من أجل النادي".