حماس: استيلاء إسرائيل على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي اعتداء صارخ

الحركة قالت في بيان:

-يندرج هذا الإجراء ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالكامل

-شعبنا لن يقبل بهذه القرارات الاستيطانية وهذا العدوان الجديد

اعتبرت حركة حماس، السبت، قرار إسرائيل الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة أنه "يمثل اعتداء صارخا على قدسية المكان ومكانته الدينية".

والجمعة، قال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، للأناضول، إن "الاحتلال سلّمنا قبل أيام قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي، وعلّق القرار على جدران الحرم من الداخل والخارج".

وقدمت وزارة الأوقاف الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسات رسمية، وفق أبوسنينة، "اعتراضا قانونيا لمدة 60 يوما، وتابعت الملف في المحاكم الإسرائيلية، كما تم تقديم اعتراض رسمي لمنظمة (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) اليونسكو، كون الحرم مدرجا على قائمة التراث العالمي".

وتعقيبا على الخطوة الإسرائيلية، قالت حماس، إن القرار يشكل "اعتداء صارخا على قدسية المكان ومكانته الدينية، وجزءا من المخطط المتواصل لتهويد المقدسات الإسلامية وتغيير معالمها ضمن حرب الاحتلال الدينية المتصاعدة".

وأضافت أن "الإجراء يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالكامل، بعد سنوات من الإحكام العسكري والتضييق على المصلين، وتحويل محيطه إلى ثكنة استيطانية تخدم مشاريع التطهير العرقي في قلب مدينة الخليل".

وشددت حماس، على أن "شعبنا لن يقبل بهذه القرارات الاستيطانية وهذا العدوان الجديد، وسيواصل الدفاع عن مقدساته الإسلامية بكل الوسائل".

ودعت حماس، الفلسطينيين في الخليل وسائر مدن الضفة إلى "شدّ الرحال للمسجد الإبراهيمي والرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد".

وفي يوليو 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا.

ويُدار الجانب الفني والخدماتي في الحرم الإبراهيمي تاريخيًا من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).

ويقع المسجد الإبراهيمي، في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 عسكري إسرائيلي.

وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بنسبة 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصليًا فلسطينيًا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

ووفق ترتيبات إسرائيلية أحادية، يُغلق المسجد أمام المسلمين 10 أيام سنويًا خلال مناسبات يهودية، ويُغلق أمام اليهود 10 أيام خلال مناسبات إسلامية، لكن منذ بدء الإبادة الإسرائيلية غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتم الالتزام بفتحه أمام المسلمين في مناسباتهم.