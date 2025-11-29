حماس: استمرار هجمات ميليشيات المستوطنين بالضفة إرهاب يمارس بقرار سياسي من حكومة الاحتلال

علقت حركة حماس، على استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، في بيان للحركة اليوم السبت: «استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات المستوطنين على الأهالي في محافظات الضفة الغربية، والتي كان آخرها الهجوم على منطقة خلايل اللوز ببيت لحم، وما رافقه من اعتداءات وحشية وإطلاق نار أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم امرأة بالرصاص الحي، هو جزء من التصعيد المنظّم والسياسة الرسمية التي يتبناها الاحتلال لترويع أهلنا، وتفريغ الأرض من سكانها».

وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات اليومية، ونهب الممتلكات، وإطلاق يد عصابات المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية، بالتوازي مع حملات جيش الاحتلال العسكرية المستمرة على محافظات شمال الضفة، يكشف حجم الإرهاب الذي يمارس بقرار سياسي مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة، التي لن تفلح في فرض مخططاتها الاستعمارية مهما زادت من بطشها وإجرامها.

وتوجه بالتحية إلى الفلسطينيين في كل محافظات الضفة، داعيًا إياهم إلى توحيد كل جهد من أجل التصدي ومواجهة هذه «العصابات الإجرامية» بكل أدوات المقاومة، وعدم السماح للاحتلال بفرض واقع تهجيري جديد.

وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم، بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني وممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال، لكف يده عن الفلسطينيين وأرضهم، ومحاسبته على مجازره اليومية بحق المدنيين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، خلال هجوم نفذه مستوطنون في منطقة خلايل اللوز، قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، اليوم السبت، بإصابة 10 مواطنين أحدهما بالرصاص الحي بالفخد، بينها 9 إصابات اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، في خلايل اللوز قرب بيت لحم، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وأطلق مواطنون نداءات استغاثة عبر مسجد خلايل اللوز لطلب المساندة من القرى المجاورة بصد هجوم المستوطنين.